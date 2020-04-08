Мэр Москвы Сергей Собянин призвал федеральные министерства и ведомства, которые имеют свою больничную сеть в большинстве субъектов, оказать поддержку региональным больницам.

«На примере Москвы скажу: <…> практически больничная сеть под коронавирус сформирована 50 на 50, то есть половину из необходимого количества мы сформировали за счет региональных больниц и половину — за счет федеральных. Это огромное подспорье, без этого, я думаю, мы бы просто не сбалансировали необходимый объем», — рассказал он на видеосовещании с президентом России Владимиром Путиным 8 апреля.

Пример столицы градоначальник предложил распространить на все субъекты страны и поручить отработать подобную практику Минздраву России, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и правительству. В сложившейся ситуации медлить уже нельзя, подчеркнул Собянин.

Как ранее рассказывал градоначальник, в столице зарезервировано максимальное количество больниц для борьбы с коронавирусом. Мобилизировано почти 20 тыс. коек в федеральных и региональных больницах, а также в частных клиниках.

Для борьбы с коронавирусом переоборудовано 10 городских больниц и девять лабораторий, работы ведутся еще в 25 медучреждениях, чтобы дополнительно подготовить их к приему больных. Кроме того, Москва готовится выделить федеральным больницам 5 млрд рублей на перепрофилирование, средства пойдут на проведение ремонтных работ, приобретение лекарств и медицинских материалов, а также доплаты медикам.

По состоянию на 8 апреля, в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались.

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