Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем, отметив, что у них есть все шансы добиться успеха.

«С праздником, студенты! Из всех воспоминаний моей жизни самые лучшие — студенческие. У вас все впереди. У вас все шансы добиться успеха. Дерзайте! И пусть сбываются ваши мечты», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте»

День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз — Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм — во имя святой мученицы Татьяны. Так, древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.

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