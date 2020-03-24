Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 391 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек.

По состоянию на 24 марта, в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.