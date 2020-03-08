Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин российской столицы с Международным женским днем. Поздравительное сообщение градоначальник опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вы вдохновляете нас на покорение новых вершин и благородные поступки. Спасибо за душевную щедрость и красоту, тепло и уют в нашем любимом доме — Москве», — говорится в сообщении.

Собянин пожелал женщинам в праздничный день много радости, счастья и приятных сюрпризов.

Ранее 8 марта с Международным женским днем россиянок поздравил президент страны Владимир Путин. Глава государства назвал российских женщин самыми лучшими в мире и признался им в своем восхищении, любви и уважении.