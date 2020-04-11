Все результаты анализов на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 11 апреля.

По его словам, поручение касается всех лабораторий, в том числе частных.

«Даже если частные лаборатории делают тесты, они должны в обязательном порядке заводить данные. Если они не будут это делать, значит, они будут отключены от этой работы», — сказал мэр.

Градоначальник отметил, что в столице ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на наличие коронавирусной инфекции. В настоящий момент в городе их делают 13 федеральных, городских и частных лабораторий, в том числе лаборатории Роспотребнадзора — около 3 тыс. тестов в день и НИИ скорой помощи имени Склифосовского — 2 тыс. тестов в день.

«Но и это не предел, мы и дальше разворачиваем систему, делаем ее более быстрой, гибкой и точной», — цитирует его «Интерфакс».

Собянин также добавил, что для «купирования» эпидемии COVID-19 важно «не создавать ложноположительные тесты», так как из-за них медики упускают из вида зараженных. Это грозит ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее в субботу о том, что тесты на наличие инфекции зачастую дают «ложноотрицательную информацию» и определить, заражен человек коронавирусом или нет, врачи могут на основании результатов КТ, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в столице 40 поликлиник, в которых есть компьютерная томография, будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве начиная с 13 апреля.

По данным на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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