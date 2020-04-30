Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рекомендует пассажирам метро при поездке надевать защитную маску и перчатки. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24» 30 апреля.

«Я бы рекомендовал всем, кто пользуется метро, носить маски и перчатки, потому что вы даже до дверей не дотронетесь, но до поручней в вагоне [дотронесь]. Лучше все-таки надевать перчатки, они во многом защитят вас от контактных способов заражения», — отметил градоначальник.

Он рассказал, что в связи особенностями устройства метрополитена двери можно убрать не везде.

«Когда поезд въезжает в тоннель, идёт мощное нагнетание, как помпой, воздуха, и на некоторых станциях метро при открытых дверях создаётся очень мощный воздушный поток, такой, что ребенок стоит на платформе, и его может снести. Это опасно. Но там, где это можно сделать, мы двери убираем и будем убирать по мере увеличения температуры на улице», — пояснил он.

Собянин уточнил, что на данный момент снятые первые двери, а вторые уберут там, где это возможно.

Общее число зараженных на сегодняшний день в Москве, по данным оперштаба, достигло 53 739, выздоровели — 5 135, скончались — 611.

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