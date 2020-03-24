Строительство инфекционной больницы в Новой Москве будет завершено в ближайшее время. Об этом во вторник, 24 марта, рассказал журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

«11 марта приехали со строительными площадками, здесь было чистое поле, 12 марта начались строительные работы, и на сегодняшний день объем строительства выполнен на 40%», — приводит «РИА Новости» слова Собянина.

Он отметил, что в итоге площадь данного объекта составит 80 тыс. квадратных. Медицинское учреждение рассчитано на 500 койко-мест, половина из которых — реанимационные.

Градоначальник выразил надежду на то, что строительство завершится в ближайшие несколько недель.

23 марта Собянин открыл отделение для пациентов с коронавирусом в городской клинической больнице №67.

16 марта в связи с распространением коронавируса власти Москвы запретили все массовые мероприятия численностью более 50 человек.

5 марта мэр Москвы подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.