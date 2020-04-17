Власти Москвы ожидали роста госпитализаций пациентов с коронавирусом к концу недели в три-четыре раза выше текущего. Об этом сообщил в пятницу, 17 апреля, мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в пятницу мэр Москвы заявил о соблюдении подавляющим большинством жителей столицы режимы самоизоляции. Власти ужесточат пропускной режим в столице, если увидят, что количество нарушений со стороны граждан и предприятий нарастает, отметил он.

Столичный градоначальник также оценил ситуацию с развитием коронавируса в городе. По его словам, она является непростой, однако борьба с COVID-19 всё же идет не по самому плохому сценарию.

По данным оперштаба на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования.