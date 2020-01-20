Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник, 20 января, движение по второму участку новой вылетной магистрали — Южного дублера Кутузовского проспекта, который будет называться проспектом Генерала Дорохова.

«Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта, одной из крупнейших улично-дорожных строек Москвы — очень сложный объект с огромным количеством путепроводов, эстакад, мостов, перекладкой инженерных коммуникаций», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра, запуск новой магистрали разгрузит Кутузовский проспект, а также Аминьевское и Можайское шоссе, передает НСН. Он выразил надежду, что до конца года проект до Третьего транспортного кольца будет закончен, и от МКАД до ТТК появится новая вылетная магистраль.

Проспект Генерала Дорохова станет 24-й вылетной магистралью Москвы. Его протяженность от МКАД до ТТК составит 27,4 км. На дороге будет шесть полос в обоих направлениях. Движение по участку магистрали от транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова до Аминьевского шоссе длиной 14 км ввели в эксплуатацию в сентябре прошлого года.

23 декабря 2019 года Собянин открыл участок автодороги Марьино–Саларьево, которая является дублером Киевского шоссе в «новой Москве».