Мэр Москвы Сергей Собянин 23 декабря открыл участок автодороги Марьино–Саларьево, которая является дублером Киевского шоссе в «новой Москве». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Мы сделали первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе, который разгрузит магистрали и даст возможность подъезда к Хованскому кладбищу, крупнейшему в регионе, а также к станциям метро «Филатов Луг» и «Саларьево», — заявил градоначальник.

Собянин отметил, что общая протяженность дублера составит 12 км. Строительство второго и третьего участков дороги планируется завершить в 2020 году.

Протяженность уже открытого четырехполосного участка составляет 3,2 км. Также вдоль трассы оборудован тротуар шириной 2,25 м. На дороге установили пять светофоров и шесть остановок общественного транспорта. Двигаться по трассе можно будет со скоростью 60 км/ч, пишет сайт kp.ru.

Автомагистраль Марьино–Саларьево пройдет до возводимой трассы М-3 «Украина–Середнево– Марьино– Десна» параллельно Киевскому и Калужскому шоссе, пишет НСН. Как отмечает РИАМО, строительство трассы стартовало в декабре 2017 года. Запуск движения транспорта на данном участке позволит улучшить транспортное обслуживание порядка 20 тыс. жителей и 15 тыс. работающих в этой части ТиНАО.

29 ноября мэр столицы Сергей Собянин открыл разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе. По его словам, строители сумели завершить работы на год раньше запланированного срока. Теперь водителям, которые направляются в Щукино, не придется разворачиваться у канала имени Москвы.