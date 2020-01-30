Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пересадочный узел между платформой «НАТИ» Октябрьской железной дороги и станцией Московского центрального кольца (МЦК) «Лихоборы». Об этом 30 января сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня построили вокзал, по сути дела, — транспортно-пересадочный узел, который обеспечит пересадку большого количества людей, которые двигаются по Октябрьскому направлению железной дороги с МЦК: это Зеленоград, Химки», — заявил Собянин.

Мэр отметил, что теперь значительная часть людей, которые вынуждены были добираться сначала до Ленинградского вокзала, заходить в метро на перегруженной «Комсомольской», теперь будет пересаживаться на МЦК. Он добавил, что работы по интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги продолжаются. По словам Собянина, в течение последних лет построено восемь транспортных узлов, сопоставимых по своим задачам и масштабам с вокзалами, пишет НСН.

Строительство пересадочного узла между платформой НАТИ и станцией Лихоборы начали во втором квартале 2018 года, оно шло чуть более полутора лет, передает «Москва 24». Уточняется, что в ходе работ строители создали новый пассажирский вестибюль на платформе НАТИ, полностью перестроили вестибюль станции Лихоборы и связывающий их надземный пешеходный переход через Северо-Восточную хорду длиной 85 м. Площадь сооружений составила 2,7 тыс. кв. м. Кроме того, был построен новый участок дороги, тротуары и газоны, высажено более 100 деревьев и кустарников.

13 января Сергей Собянин назвал сроки запуска путепровода через МЦК на юго-востоке Москвы. По его словам, путепровод через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы в районе станции «Андроновка» запустят в ближайшие несколько месяцев.