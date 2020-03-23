Отделения для граждан с подозрением на коронавирус созданы в семи городских клинических больницах (ГКБ). Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник, 23 марта, в ходе открытия одного из таких стационаров в больнице № 67 имени Ворохобова.

«Мы выделили, переоборудовали, приспособили семь городских корпусов больниц для того, чтобы уже лечить конкретных больных или тех, кто находится под подозрением. И сегодня мы отдаем самый новейший корпус на 50 тыс. кв. м — новейшая больница — перинатальный центр 67-й больницы, которой мы временно отдаем в систему борьбы с коронавирусом», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Собянин назвал принятое решение тяжелым, но необходимым. Он отметил, что процесс перевода отделения в инфекционный блок для лечения больных коронавирусом занял не более 10 дней.

В настоящее время отделение рассчитано на 330 коек с 20 койками реанимации. При необходимости общее число коек можно увеличить до 500. Для пациентов предусмотрено специализированное пятиразовое питание, индивидуальные санузлы и высокоскоростной Wi-Fi. В отделении будут работать 34 врача и 94 медсестры, уточняет НСН.

ГКБ № 40 в Коммунарке, ИКБ № 1 и № 2, отделения в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, ДГКБ имени Башляевой и НИИ скорой помощи имени Склифосовского также подготовлены для лечения больных коронавирусом.

Также мэр заявил о готовности при нарастании угрозы в ближайшее время развернуть еще 10 корпусов, не считая больницы, которая строится в «новой Москве», передает RT.

По словам главного врача ГКБ № 67 Андрея Шкоды, в больнице созданы условия, позволяющие исключить риск распространения инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено почти 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек.