Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в понедельник, 3 февраля, дом в Западном Дегунино, строящийся по программе реновации.

«45 домов проголосовало, чтобы переселиться в новые дома вместо пятиэтажек. Мы нашли шесть площадок, новых, стартовых. На трех уже идет строительство», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

По его словам, здесь также запланировано строительство новых объектов социальной инфраструктуры — дополнительной школы, детского сада и поликлиники, сообщает НСН.

Стартовый дом, который находится по адресу: ул. Базовская, вл. 15, корп. 16, будет сдан в мае следующего года, отметил Собянин.

Это будет восьмисекционный жилой дом высотой 15–16 этажей на 585 квартир, общая площадь которых составит 33,15 тыс. кв. м.

Программа реновации была утверждена в 2017 году, ее инициатором стал мэр Москвы Сергей Собянин. В нее вошли панельные хрущевки 1950–1970-х годов постройки. Программа предусматривает снос более 5 тыс. ветхих домов и возведение около 30 млн кв. м жилья.