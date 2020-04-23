Данные о заболевших коронавирусной инфекцией, которые публикуются ежедневно, точны, утаивать их бессмысленно. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Никто ничего не утаивает, это бессмысленная абсолютно история, наоборот, чем больше мы знаем о заболевших, о потенциально заболевших, тем проще бороться с этой инфекцией», — сказал Собянин, комментируя появившиеся в СМИ сообщения об утаивании данных о коронавирусе в столице.

Кроме того, по словам градоначальника, исходя из этих данных планируется закупка лекарств, количество больничных коек и средств индивидуальной защиты. При этом, он заметил, что объективная картина может отличаться.

Данные, по словам Собянина, публикуются в течение суток.

В ходе интервью столичный мэр также обозначил сроки эпидемии коронавируса в Москве. Город будет бороться с коронавирусом еще несколько недель, сейчас не пройдена даже половина пути, отметил Собянин.

Кроме того, он заявил, что драматического роста заболеваемости в Москве нет. Однако проблема пока нарастает: показатель растет примерно на 15% ежедневно. При этом он назвал уровень ограничений в Москве оптимальным и заявил, что он будет надстраиваться точечно в случае необходимости.

По состоянию на 23 апреля, в России подтвердились 62 773 случая заболевания COVID-19, из них 4774 — за последние сутки. 4891 человек вылечился. 555 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.