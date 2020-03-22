Сообщения о введении в Москву войск из-за коронавируса — полная чушь и намеренно вброшенные фейки, заявил 22 марта мэр столицы Сергей Собянин.

«Близко ничего нет. Просто взяты кадры с каких-либо военных парадов или еще чего-нибудь», — сказал Собянин в документальном фильме «Коронавирус. Всё, что нужно знать», показанном на Первом канале.

Ранее 22 марта Собянин также прокомментировал вероятность закрытия метро из-за коронавируса.

По его словам, власти Москвы не намерены останавливать работу метрополитена по многим причинам. В том числе из-за того, что на его восстановление уйдет шесть месяцев.

К вечеру воскресенья в Москве выявлен 191 случай заражения COVID-19. Общее число зараженных в РФ возросло до 347.

Первая вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце года. К настоящему моменту вирус распространился в большинстве стран мира.

По данным американских ученых, заражены более 303 тыс. человек, скончались более 13 тыс.