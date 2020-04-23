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Москва не прошла еще и середины пути к победе над коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы ещё несколько недель как минимум будем справляться с теми вызовами, которые есть», — сказал он.

По словам градоначальника, ежедневный прирост заболеваемости в Москве достигает 15%.

«У нас нет какой-то драматической ситуации, роста, при этом мы видим каждый день 8-10-12 — до 15% идет рост заболеваемости, причем это те, кто уже получил диагноз коронавирус за счет лабораторных исследований», — сказал он.

Собянин назвал режим ограничений в городе оптимальным. По его мнению, эти меры позволят и дальше сглаживать рост заболеваемости.

При этом он отметил, что власти столицы готовы к любому развитию ситуации.

Как сообщал «Рамблер», к 23 апреля в России зафиксировано 62773 случаев коронавируса, из них в Москве — 33940 случаев. За последние сутки прирост заболевших в столице составил 1959 человек.

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