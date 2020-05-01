Безлимитные проездные, а также билеты на 60 поездок в Москве будут продлены до 11 мая при условии, что до этого времени ими воспользуются не более восьми раз. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на сайте правительства Москвы.

Речь идет о билетах на метро и «Мосгостранса» на 60 поездок или без лимита сроком на 30, 90 или 365 дней.

«Срок действия которых не истек в период с 30 марта по 11 мая (включительно), подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта 2020 года по 11 мая года», ― говорится в документе.

30 апреля власти Москвы рассказали о том, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в майские праздники.

В случае поездки на общественном транспорте необходимо указать номер проездного (карт «Стрелка» или «Тройка»).

С 29 марта власти Москвы и Подмосковья на фоне распространения коронавируса ввели режим повышенной готовности, предполагающий обязательную самоизоляцию. Ограничения продлены до 11 мая.

С 15 апреля в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте.