Путепровод через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы в районе станции «Андроновка» запустят в ближайшие несколько месяцев. Об этом 13 января заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра хода работ на объекте.

«Мы активно реконструируем действующие путепроводы, строим новые магистральные пути совместно с РЖД, запускаем такие проекты, как МЦК, МЦД. Это всё вместе создает проблему, связанную с пересечением магистральных железных дорог. Мы ежегодно формируем дополнительные списки путепроводов», — приводит слова мэра сайт kp.ru.

По словам чиновника, на сегодняшний день в них значатся 23 транспортных перехода через железную дорогу, 12 из которых уже построили, пишет НСН.

Так, мост между Фрезерной улицей и Пруд-Ключиками свяжет два района, на которых расположены промышленные территории. Также эстакада упростит водителям выезд из промзоны «Фрезер» в сторону шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе. Пешеходы по оборудованным тротуарам смогут добраться от платформы «Фрезер» и транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Андроновка» до ближайших предприятий и компаний. Это будет 4-полосная эстакада длиной 106 м.

Проект предусматривает и реконструкцию улицы Пруд-Ключики и других примыкающих к ней улиц. Сейчас это узкие, некомфортные дороги. Вскоре здесь начнут ездить автобусы до станций метро и МЦК. По окончании строительных работ планируют разбить 0,2 га газона, высадить 110 деревьев и 541 кустарник.

В конце декабря 2019 года сообщалось, что транспортно-пересадочный узел «Рязанская» в Москве запустят к концу марта 2020 года.