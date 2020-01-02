Открытие второго участка Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Косино» до «Авиамоторной», который будет связан с участком Большой кольцевой линии «Авиамоторная»–«Лефортово», запланировано на март. Об этом 2 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ранее в этот же день были завершены основные работы на новой ветке метро.

«Это важное направление, которое позволит улучшить транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья», — цитирует градоначальника «РИА Новости».

По его словам, испытательные и пусконаладочные работы будут идти три месяца.

Общая протяженность второго участка Некрасовской линии составляет 11,7 км; на нем расположены пять станций.

Как в конце декабря сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, 2 января рабочие проведут технический запуск этого участка метро. Для пассажиров открыть новые станции планируется в конце марта 2020 года, отметил заммэра.

В 2020 году в Москве запустят девять новых станций метро.