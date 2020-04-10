Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после вспышки коронавирусной инфекции в Ухане стало очевидным, что при таком объеме авиаперевозок с Китаем заболевание не могло пройти бесследно для российской столицы.

«Когда мы видели репортажи из Уханя, то это было не для слабонервных. Ситуация там была запредельная. Конечно, было понятно, что при том объеме наших авиационных сообщений, пассажирских сообщений с Китаем бесследно это для нас не пройдет», — заявил он в интервью «РИА Новости» в пятницу, 10 апреля.

По словам Собянина, жесткие меры по предотвращению распространения инфекции пришлось принимать в срочном порядке не только в Москве, но и в стране в целом. Он отметил, что система не была готова отслеживать всех китайских туристов вплоть до мест их проживания.

Также в интервью агентству Собянин заявил, что Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, и к ним необходимо готовиться.

Он отметил, что пока город не прошел пик эпидемии и даже не приблизился к середине, а скорее находится в самом начале, но от прогнозов воздержался, назвав их «делом неблагодарным».

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

Новый тип коронавируса начала распространяться в конце декабря в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции пандемией. По состоянию на 9 апреля в 81 субъекте России общее число заболевших составило 10 131. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698.

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