Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что возможность предприятий работать в существующей эпидемиологической ситуации является главной мерой поддержки со стороны правительства.

«Первая главная мера — это всё-таки дать большинству предприятий продолжать работу… их нужно поддерживать, давать возможность работать до тех пор, насколько это возможно. Закрыть никогда не поздно», — заявил он «РИА Новости» в пятницу, 10 апреля.

В качестве примера мэр столицы привел строительный комплекс, так как на него приходится самый большой коэффициент привлечения людей и ресурсов. В частности, он дает работу не только тем, кто находится непосредственно на стройке, но и проектировщикам и поставщикам комплектующих изделий. Из-за этого при прекращении строительства работу могут потерять тысячи человек.

Также Собянин отметил, что благодаря принятым мерам борьбы с коронавирусом Москва «вырвала» несколько недель задержки для лучшей подготовки к предстоящему удару.

«Слава Богу, что мы идем на две-три-четыре недели позднее того, что там происходит. Что нам удалось вот эти две-три-четыре недели вырвать путем тех мер, которые мы предпринимали. И вот у нас этот лаг времени, чтобы мы лучше подготовились к тому удару, который идет по нам», — сказал Собянин.

Кроме того, в условиях борьбы с инфекцией промышленность столицы начала наращивать объемы и работать про запас для обеспечения дезинфекции города.

По его словам, на сегодняшний день в столице функционирует мощный комплекс жилищно-коммунального хозяйства, а для работ по дезинфекции хватает техники, сил и средств.

Также в интервью агентству Собянин заявил, что Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом и к ним необходимо готовиться.

Он отметил, что пока город не прошел пик эпидемии и даже не приблизился к середине, а скорее находится в самом начале.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. За минувшие сутки в Москве выявили 1124 новых случаев COVID-19, 12 пациентов погибли.

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