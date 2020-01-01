Порядка 2,7 миллиона человек приняли участие в новогодних гуляниях в Москве. Об этом 1 января написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Instagram.

«В новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек. В том числе на Тверской улице и в центральной части города — 1,1 млн человек, 370 тысяч человек в округах, 1,2 млн человек в парках», — рассказал Собянин своим подписчикам.

По его данным, проведены почти 600 мастер-классов, показаны больше 1,8 тысячи театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, посетили катки больше 14 тыс.

Во время празднования мэр города прогулялся по Тверской улице, украшенной «космическими» инсталляциями» и поздравил гостей и жителей столицы с приближающимся 2020 годом. 31 декабря в центре Москвы стартовал праздник «Космические фантазии человечества длиною в столетие».