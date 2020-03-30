Каждый пятый житель Москвы не соблюдает призыв о самоизоляции. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом на территории РФ.

По его словам, именно поэтому после консультаций с руководством страны было принято решение о введении дополнительных ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Даже по Москве мы видим, около 20% граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения по переводу на домашний режим и самоизоляцию не только групп риска, таких как пожилые люди или кто приехал из-за границы, но и всех граждан, которые не задействованы в производстве или работе органов власти, других учреждений», — сообщил Собянин.

Ранее он заявил о планах властей Москвы усиливать контроль за соблюдением москвичами режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 30 марта в России зарегистрировано 1836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано девять летальных случаев, выздоровели 66 человек, сообщил оперштаб Москвы.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 724 тыс. случаев заболевания, умерли более 34 тыс. человек, вылечились — 152 тыс.