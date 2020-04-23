Заражаемость коронавирусом в Москве ежедневно увеличивается до 15%, однако драматического роста не наблюдается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин 23 апреля.

«Есть целый ряд факторов, который говорит о том, что у нас, к сожалению, эта проблема (коронавируса. — Ред.) не уходит. Она нарастает. <…> Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато или что у нас какая-то позитивная динамика», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Принятые в столице меры по борьбе с пандемией Собянин назвал оптимальными, отметив, что городские власти не хотят вводить более жесткие ограничения. Так, решение о введении пропускной системы на передвижение по городу неоднократно откладывалось и принималось нелегко, признался градоначальник.

«У нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются большинство москвичей. Они ведут себя очень ответственно, и это дает возможность нам не ужесточать те меры, которые принимаются в административном порядке», — отметил он.

Тем не менее Москва не прошла и полпути в победе над инфекцией. По мнению Собянина, с коронавирусом предстоит бороться в течение еще нескольких недель, власти будут готовиться ко всем возможным сценариям развития ситуации.

Для борьбы с коронавирусом в Москве столичные власти приняли несколько мер. Так, с 29 марта действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей, 15 апреля был введен пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, а с 22 апреля контроль за его соблюдением производится в автоматическом режиме.

24 апреля в городе будет проведена очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств.

По прогнозам инфекционистов, в Москве пик заражаеомсти коронавирусом придется на майские праздники, а по России — на конец мая. Такую разницу специалист Евгений Тимаков объяснил тем, что в столице эпидемический процесс начался раньше, чем в регионах. Предположительно, эпидемия закончится к лету, пишет «Газета.ру».

По состоянию на 23 апреля в России подтвердились 62 773 случая заболевания COVID-19, из них 4774 — за последние сутки. 4891 человек вылечился. 555 пациентов скончались.

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