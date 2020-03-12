Власти Москвы могут ужесточить меры по ограничению массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мной был подписан указ об ограничении массовых мероприятий, будем смотреть дальше и при необходимости будем ужесточать и эти требования», — цитирует ТАСС Собянина.

Он отметил, что сейчас главное — это сохранить стабильную экономическую ситуацию и нормальный ритм работы в городе.

10 марта Собянин распорядился приостановить проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более 5 тыс. человек. Соответствующий указ действует до 10 апреля. В Российской футбольной премьер-лиги уже заявили, что они готовы выполнить это постановление, так как заботятся о здоровье болельщиков.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, он заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции даже здоровым людям.

В тот же день в столичном общественном транспорте усилили меры безопасности, чтобы препятствовать распространению гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерли 4607 человек.