Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 апреля в столице вводятся цифровые пропуска для поездок на любом транспорте. Об этом сообщается на сайте градоначальника в субботу, 11 апреля.

Заказать его можно будет на портале mos.ru или с помощью СМС на короткий номер 7377.

По словам Собянина, получить пропуск должно быть «не сложнее, чем оформить заказ в интернет-магазине».

«Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым», — говорится на сайте.

Как говорится в соответствующем указе мэра, чтобы получить пропуск для личного автомобиля, необходимо будет сообщить его госномер.

Собянин уточнил, что пропуск будет необходим для поездок на любом виде транспорта – мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

При этом несколько категорий граждан могут совершать поездки в служебных целях без пропуска. Это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца.

Мэр рассказал, что электронный пропуск — это специальный код из цифр и букв. Первые четыре знака означают дату окончания срока дейтсвия, остальные 12 служат для идентификации владельца и цели поездки.

«QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов», — пояснил Собянин.

Он подчеркнул, что по окончании действия в Москве режима повышенной готовности вся информация о пропусках будет уничтожена.

Накануне мэр Москвы сообщил о введении пропускного режима в столице на следующей неделе. На первом этапе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района.