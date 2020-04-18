В Москве вводится новый вид цифровых пропусков для осуществления волонтерской деятельности. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Вводится новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтерской деятельности. Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено», — говорится в публикации.

Кроме того, Собянин добавил, что не включенные в цифровую базу пропусков автомобили будут автоматически считаться нарушителями, а их владельцев будут штрафовать. При этом пропускной режим в столице не распространяется на грузовые автоперевозки.

С 22 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве можно использовать только электронные карты, рассказал мэр.

«Начиная с 22 апреля 2020 года для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области», — подчеркнул он.

По словам мэра, в Москве растет заболеваемость коронавирусом, но не в геометрической прогрессии и «далеко не по худшему сценарию», как, например, в Нью-Йорке.

Указывается также, что введенные 13 апреля временные ограничения будут продлены до 1 мая.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

По данным оперштаба на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования.

В России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели 2590.

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