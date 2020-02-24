В ближайшие дни в Москве откроется тематический парк развлечений «Остров Мечты», комплекс уже готов к встрече гостей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге 24 февраля.

«Остров Мечты» станет крупнейшим в Европе крытым тематическим парком развлечений. Его строительство началось в 2017 году на тогда еще полузаброшенной территории — в Нагатинской пойме. По словам градоначальника, теперь это место должно стать «новой точкой притяжения на карте столицы», которое ежедневно будут посещать тысячи людей.

Как рассказал Собянин, строительство парка началось с заложения станции «Технопарк» на Замоскворецкой линии метро. От нее до «Острова Мечты» можно будет добраться всего за 6–8 минут благодаря пешеходному переходу с траволатором через проспект Андропова.

Добраться до парка на машине можно будет по новому мосту через Москву-реку, который связывает Нагатинскую пойму с Печатниками. Дорога от метро «Кожуховская» по такому маршруту займет около 10 минут, не заезжая на «вечно загруженный проспект Андропова».

Чтобы сделать путь до «Острова Мечты» еще удобнее, власти намерены открыть станцию метро «Парк чудес» в составе будущей Бирюлевской линии.

В парке гостей будут ждать аттракционы, среди которых: «Заброшенный дом», «Гонка будущего», «Башня Гаргамеля». Возведены четыре пешеходных галереи и три атриума, выполненные в архитектурных стилях разных стран. Центром променада стала площадь Москвы, крытая самым большим в Европе стеклянным куполом. В парке построены восемь тематических зон, в том числе: «Замок Снежной королевы», «Черепашки-ниндзя», «Деревня Смурфиков», «Отель Трансильвания» и другие. Под крышей парка будет работать концертный зал и кинотеатр-мультиплекс на 17 залов.

На территории «Острова Мечты» благоустроен ландшафтный парк с детскими площадками и дорожками, ведущими к набережной.

Как сообщалось ранее в декабре, площадь парка составит 44 га. Северная часть подойдет для активного отдыха и спорта, южная — для семейных прогулок.

На официальном сайте парка уже запущена продажа билетов, стоимость которых составляет 2,9 тыс. рублей для взрослого и 2,6 тыс. рублей для ребенка.