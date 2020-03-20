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В Москве в тестовом режиме начнут работать девять лабораторий для исследований на коронавирус. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергей Собянина.

«С 20 марта с.г. 5 городских ПЦР–лабораторий (ПЦР — полимеразная цепная реакция, основной метод тестирования на коронавирусную инфекцию) в тестовом режиме приступают к проведению исследований на коронавирус. С 21 марта к этой работе подключаются еще 3 лаборатории. До конца этого месяца будет запущена еще одна лаборатория в медицинском комплексе в Коммунарке», — говорится в сообщении.

Как отмечает мэр, до этого анализы на коронавирус проводили только федеральные лаборатории, которые в обычные времена в основном занимались штучной научно-исследовательской работой.

В новых лабораториях установлены 36 комплектов современного оборудования. Предполагается, что к концу следующей недели лаборатории смогут проводить до 10 тысяч исследований в день, а в случае необходимости — наращивать объемы тестирования.

Кроме того, городские власти планируют привлечь к тестированию частные лаборатории с необходимым оборудованием и оплатить их работу из городского бюджета.

Как ранее сообщал «Рамблер», за сутки в Москве выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 131 случай заболевания.

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