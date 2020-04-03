Велопрокат в Москве начнет свою работу 10 апреля, однако пользоваться им смогут только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры, сообщил в пятницу, 3 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома. В первую очередь пожилым и хронически больным людям», — написал столичный мэр.

Он также отметил, что велопрокат будет работать бесплатно, однако время бесплатных поездок будет ограничено.

19 марта сообщалось, что велопрокат в 2020 году в Москве откроет сезон раньше срока.

В 2019 году велосипедисты совершили 5 млн поездок по городу — это почти на 17% больше, чем в 2018 году. В конце года сезон велопроката продлили в Москве до 17 ноября. Как отмечает «Москва 24», в этом году велопрокат откроется в новых районах, добавится еще 100 станций. Таким образом, их будет 629. Сам велопарк пополнится на тысячу велосипедов — до 6,5 тыс.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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