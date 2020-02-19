В Свердловской области родителей пятимесячной девочки со спинальной мышечной атрофией (СМА), на лечение которой было собрано 160 миллионов рублей, вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом рассказал отец ребенка Петр Новожилов в Instagram-аккаунте жены Светланы.

«В ходе дачи пояснений подтвердился факт того, что невозможно осуществить лечение необходимым препаратом за счет государства и единственный возможный способ — это найти денежные средства самостоятельно», — говорится в сообщении.

По факту невозможности оказания органами здравоохранения необходимой помощи будет проведена проверка.

Вместе с тем в региональном управлении Следственного комитета изданию Ura.ru пока не комментируют ситуацию, как и в местном Минздраве. Источник издания, знакомый с ситуацией, предположил, что родителей девочки могли вызвать на допрос из-за конфликта в Красноярском крае, где отец ребенка со СМА после его смерти устроил одиночный пикет перед зданием администрации региона с пустой коляской и портретом ребенка.

В ответ на пикет отца советник вице-губернатора Красноярского края Андрей Агафонов упрекнул семью в желании родить второго ребенка, который оказался с таким же диагнозом.

«Если у тебя уже родился ребенок со СМА, и сразу же понятно, что он обречен, как у тебя хоть что-то поднимается завести второго?» — написал чиновник у себя в Telegram-канале.

Мальчик со СМА умер в красноярской больнице 30 января в возрасте двух лет и восьми месяцев, не дождавшись лекарства. У его пятилетнего брата тот же диагноз. Старшей сестре девять лет, она полностью здорова. После смерти ребенка возбудили уголовные дела.

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