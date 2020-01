View this post on Instagram

Замечали, что больше всего откликаются те истории, в которых скрыта наша личная боль? Вчера мы с Мишкой познакомились в автобусе с мальчиком Ваней, который оплатил наш проезд, просто потому что решил позаботиться о женщине с маленьким *недовольным* ребёнком. Потому что в Ваниной семье принято заботиться. Мы ехали вместе 4 остановки и Ваня рассказал, что любит рисовать. Папы нет. Живут с мамой. Денег не хватает. Делают ремонт. Каждое слово нашего случайного попутчика отзывалось у меня внутри. Я же тоже воспитываю пацана. Тоже одна. Тоже мечтаю, чтобы он вырос…нет. Не настоящим мужчиной. Мечтаю, чтобы он вырос НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ. Ваня вышел на своей остановке, а я не успела спросить его фамилию. Но уже тогда твёрдо решила найти их семью. Чтобы сказать «спасибо» Ваниной маме, которая вкладывает столько доброты в сына. Чтобы подарить немного рождественской сказки этому обычному каменскому мальчику. Чтобы просто мы с вами знали, что в мире много хорошего. И оно совсем рядом с нами. … В сторис реквизиты карты мамы Вани. На всякий случай закрепила в хайлайтах, папка «Чудо». Я уже сделала перевод. Вдруг вам тоже захочется присоединиться к этой волшебной истории.❤️