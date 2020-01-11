Блогер Наталья Мишина, собравшая полтора миллиона рублей для мальчика из Алтайского края, который оплатил ей проезд в автобусе, пожаловалась на критику своего поступка. Об этом Мишина рассказала в Instagram.

Случай произошел в городе Камень-на-Оби. Во время поездки на автобусе сын Мишиной начал капризничать, и женщина не могла заплатить за проезд. Когда она все же попыталась купить билет, то выяснилось, что за нее это уже сделал другой пассажир — ученик седьмого класса, которого воспитывает мать-одиночка. Мишина решила помочь мальчику и объявила в инстаграме сбор денег. За сутки в акции поучаствовали более двух тысяч человек, в результате удалось собрать полтора миллиона рублей.

«Мне больно все это читать. Людям не нравится, что я подарила чудо мальчику, а не «действительно нуждающимся», — написала блогер, сопроводив пост снимком сообщения с критикой в свой адрес.

По словам Мишиной, недоброжелателям также не нравится, что она прокомментировала ситуацию со сбором средств СМИ.

«Хочется собрать в кучу эти сообщения и ответить: вы вообще кем себя возомнили, что можете судить, кто достоин чуда. И как участникам события вести себя», — отметила женщина.

Блогер добавила, что не позиционирует себя как "святую".

«Но и вы не господь Бог, чтобы указывать, как правильно творить чудеса», — заключила она.

View this post on Instagram Замечали, что больше всего откликаются те истории, в которых скрыта наша личная боль? Вчера мы с Мишкой познакомились в автобусе с мальчиком Ваней, который оплатил наш проезд, просто потому что решил позаботиться о женщине с маленьким *недовольным* ребёнком. Потому что в Ваниной семье принято заботиться. Мы ехали вместе 4 остановки и Ваня рассказал, что любит рисовать. Папы нет. Живут с мамой. Денег не хватает. Делают ремонт. Каждое слово нашего случайного попутчика отзывалось у меня внутри. Я же тоже воспитываю пацана. Тоже одна. Тоже мечтаю, чтобы он вырос…нет. Не настоящим мужчиной. Мечтаю, чтобы он вырос НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ. Ваня вышел на своей остановке, а я не успела спросить его фамилию. Но уже тогда твёрдо решила найти их семью. Чтобы сказать «спасибо» Ваниной маме, которая вкладывает столько доброты в сына. Чтобы подарить немного рождественской сказки этому обычному каменскому мальчику. Чтобы просто мы с вами знали, что в мире много хорошего. И оно совсем рядом с нами. … В сторис реквизиты карты мамы Вани. На всякий случай закрепила в хайлайтах, папка «Чудо». Я уже сделала перевод. Вдруг вам тоже захочется присоединиться к этой волшебной истории.❤️ A post shared by Наташа Мишина (@beautiful.mom) on Jan 8, 2020 at 6:10am PST

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