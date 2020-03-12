Программа «12 шагов», которую разработало и практикует движение «Анонимные алкоголики», оказалась, возможно, самым эффективным средством лечения алкоголизма. Об этом говорят данные, опубликованные в обновленном систематическом разборе Кокрейновского содружества.

«Анонимные алкоголики» — движение, которое появилось в США в 1935 году. Оно состоит из групп поддержки, участники которых помогают друг другу воздерживаться от употребления алкоголя. Программа «12 шагов», которая направлена на поддержание трезвости, была разработана участниками этого движения.

В мире существует более 100 тысяч групп «Анонимных алкоголиков», но до недавнего времени не было известно, как эффективна эта стратегия. Ученые указывают, что качественные исследования, которые подтверждают ее действенность, появились только недавно.

Ученые проанализировали 35 исследований, в которых принимали участие более 10 тысяч человек. Посещение собраний «Анонимных алкоголиков», особенно в сочетании с программой 12 шагов, оказались более эффективными, чем различные виды психотерапии, включая когнитивно-поведенческую терапию.

У приверженцев программы «12 шагов» периоды трезвости были длиннее и случались чаще. «12 шагов» оказались не менее эффективны, чем другие стратегии, когда речь шла об исходах алкоголизма, интенсивности выпивки и тяжести зависимости.

Одно из исследований, опубликованное в журнале Addicition, показало, что у последователей «Анонимных алкоголиков» и программы «12 шагов», выше приверженность к лечению, чем у тех, кто посещал другие группы поддержки. Они чаще ходят на собрания и лучше воздерживаются от алкоголя.

Ученые отметили и экономический эффект «Анонимных алкоголиков». Исследование показало, что в США лечение алкоголизма методом когнитивно-поведенческой терапии требовало в два раза больше посещений и могло стоить на 7 тысяч долларов в год больше.

«Если люди уже получают лечение от алкоголизма, добавление к нему “Анономных алкоголиков” может улучшить их результат», — сказал Кейт Хамфрис (Keith Humphreys) из Стендфордского университета, соавтор обзора.