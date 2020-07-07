Православный собор Святой Софии, построенный в VI веке, более тысячи лет считался крупнейшим христианским храмом. После падения Византийской империи он был превращён османами в мечеть. В 1935 году Кемаль Ататюрк присвоил собору статус музея, храм стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Может ли Турция принять такое решение без согласия ЮНЕСКО? Зачем Эрдогану менять статус собора? Приведет ли это к расколу в стране? И что думает весь остальной мир? О последствиях возможного решения турецкого лидера – профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем на факультете глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Саямов и заместитель директора Центра изучения современной Турции Фаридун Усмонов.

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем на факультете глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Саямов:

03:11 Турция, для того чтобы изменить статус части объекта, который называется «исторические районы Стамбула» и включает в себя храм Святой Софии, должна представить в Комитет Всемирного культурного наследия свою заявку, почему она считает необходимым это сделать.

08:41 Статус (собора, – ред.) в равной степени нейтральный по отношению к православию и к христианству вообще, и с другой стороны, к исламу, он позволяет балансировать эти религии, позволяет добиваться самого главного – мира, в том числе религиозного, не открывать нового противостояния…

Заместитель директора Центра изучения современной Турции Фаридун Усмонов:

12:12 Мое мнение, что речь идет о подготовке к 2023 году, то есть к столетию создания Турецкой Республики. И это своего рода попытка ревизионизма реформ Ататюрка.

16:44 Внутри страны серьезного раскола нет…. большинство в Турции исповедает традиционный ислам.

20:11 Эрдоган никогда не славился своей любовью к Ататюрку, он оказывал необходимое внимание, которое подобает основателю государства, но он никогда не проявлял бескрайнюю любовь к Ататюрку. Если посмотреть на динамику его решений за последние 15 лет, он (Эрдоган, – ред.) шаг за шагом пытается вернуть турецкое общество к истокам его создания, вернуть к началу 20 века.

24:59 Турецкое общество уже лет 10 или больше фактически разделено на два лагеря – те, кто за Эрдогана и его партию. И те, кто против него.

34:37 В моем понимании, это пока сугубо внутренний вопрос Турции, но попытки внешнего вмешательства дают силу Эрдогану в глазах мусульманского сообщества.

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