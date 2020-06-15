Около половины пациентов, тяжело больных COVID-19, выздоровели после переливания плазмы крови. Об этом сообщил в понедельник, 15 июня, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения отделения переливания крови городской клинической больницы № 52.

«Как мне сказали доктора, 50% (больных коронавирусной инфекцией. — Ред.) людей, которые уже практически с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку. Это здорово. Неожиданный поворот службы крови, которая всегда была необходима и спасала тысячи людей», — сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что Московская служба крови является одной из крупнейших в мире и самых эффективных, городская структура сама себя обеспечивает необходимым для переливания крови. Кроме того, Собянин обратился к горожанам и медработникам с поздравлением в День донора.

«Хотел поздравить с Днем донора и доноров, и врачей и поблагодарить более 80 тыс. москвичей, которые каждый год сдают кровь, спасая больных, оказывая им огромное содействие в выздоровлении. Спасибо отдельное тем, кто сдает сегодня плазму крови с антителами, которые спасают людей от тяжелых случаев коронавируса. Спасибо докторам, которые создали службу крови, отделение в 52-й больнице — одно из старейших в Москве, в этом году ему исполняется 50 лет», — сказал Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, ежегодно в столице заготавливается свыше 160 тыс. л цельной крови, ежедневно в медицинские организации выдается около 200 л донорской крови. В 2019 году в медицинские организации города было передано более 42,8 тыс. л эритроцитсодержащих сред, более 51,9 тыс. лечебных доз тромбоконцентрата и около 30,4 тыс. л свежезамороженной плазмы. Кроме того, в прошлом году в Москве донорами стали около 86,7 тыс. человек, из которых более 83,3 тыс. человек — на безвозмездной основе. Впервые сдали кровь около 38,4 тыс. человек.

«Больше доноров выбирают донации тромбоцитов, таких доноров в прошлом году было более 5,5 тыс. человек, ежегодный прирост составляет до 15%. За 2019 год было осуществлено более 186,2 тыс. донаций крови и ее компонентов. Такой объем позволяет полностью стабильно обеспечивать потребности медицинских организаций в качественных компонентах донорской крови», — резюмировали в пресс-службе.

За минувшие сутки в России выявили 8246 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 537 210 случаев коронавируса. За весь период зарегистрирован 7091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.