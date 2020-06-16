Ситуация с коронавирусом в Москве позволит, исходя из динамики заболеваемости, утвердить открытие на следующей неделе кафе и ресторанов. Об этом во вторник, 16 июня, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания города.

«У нас после отмены пропусков прошло 7 – 8 дней, мы утвердили открытие общепита, летних веранд», — объяснил он. По словам мэра, в понедельник картина должна сохраниться, после чего власти Москвы подтвердят решение об открытии ресторанов.

По его словам, бизнесу пора готовиться к возобновлению работы.

Как ранее во вторник отметил столичный градоначальник, оставшиеся ограничения по коронавирусу в Москве не будут сняты раньше середины июля. По его словам, надо следить за эпидемиологической ситуацией в эти два переходных месяца.

16 июня в Москве началось очередное послабление карантинных мер. Работу возобновили стоматологические клиники и компании, работающие в сфере недвижимости, бухгалтерского учета, лизинга, рекламы, права консультирования по вопросам управления и исследований рынка.

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