Решения об ослаблении режима ограничений из-за коронавируса даются тяжелее их введения. Об этом в среду, 17 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время общения с артистами Театра Олега Табакова.

«Тяжело давались решения по ограничениям, в том числе по закрытию театров. Но эти решения были направлены на то, чтобы оградить от инфекции, болезни, смерти. Тяжелые решения, но понятные. Не все их одобряли, понимали. А когда принимаешь обратные решения об открытии, оказалось — гораздо сложнее», — цитирует «Интерфакс» Собянина.

Он подчеркнул, что при введении ограничений виноват вирус, а «когда открываешь, виноват только ты один и вся ответственность на тебе».

Градоначальник выразил надежду на то, что самая тяжелая ситуация по COVID-19 уже завершилась.

«Надо продолжать жить, мы не можем бесконечно себя закупоривать в четырех стенах, закарантиниться так, чтобы не показываться. Представьте себе, если бы объявили карантин на всё время существования обычного гриппа. COVID сегодня — более страшная болезнь. Вирус COVID, скорее всего, нас будет сопровождать годы и годы, так же как и другие вирусы. Нам в этой новой реальности надо приспосабливаться, жить, бороться», — добавил Собянин.

Ранее в этот же день стало известно, что за минувшие сутки в Москве зафиксировано только 1065 человек с COVID-19 — это самый низкий показатель с 11 апреля.

С 16 июня в столице вступило в силу очередное послабление карантинных мер. Работу возобновили стоматологические клиники и компании, работающие в сфере недвижимости, бухгалтерского учета, лизинга, права, рекламы, консультирования по вопросам управления и исследований рынка.

По словам Собянина, оставшиеся ограничения по коронавирусу в Москве не будут сняты раньше середины июля.