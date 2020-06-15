Спустя неделю после снятия ряда ограничений в Москве, введенных весной из-за распространения коронавируса, продолжилось снижение заболеваемости COVID-19. Об этом 15 июня в своем блоге написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, риск был оправданным. Важно, чтобы эпидемиологическая ситуация в мегаполисе оставалась управляемой и позволяла делать следующие шаги, подчеркнул он.

«Нам приходится решать задачу со многими неизвестными, всегда существует риск сделать ошибку. И это огромная ответственность перед горожанами», — отметил мэр Москвы. Как напомнил Собянин, нельзя неоправданно рисковать, но и слишком сильно перестраховываться не следует.

«Когда при улучшении эпидситуации мы принимали решения о первых серьезных шагах по снятию ограничений, таких как возобновление работы промышленности и стройки, открытие МФЦ, магазинов и бытовых услуг, я понимал, что иду на большой риск усиления распространения», — продолжил градоначальник.

При этом, по его словам, и бесконечно держать москвичей без работы и услуг было нельзя. Риск был оправданным, в Москве можно переходить к следующему этапу снятия ограничений, добавил Собянин.

Во вторник, 16 мая, в Москве снова откроются летние веранды ресторанов и кафе. Возобновится оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, отметил он.

Возобновят работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Заработают музеи, выставочные залы и зоопарки. Спортивные мероприятия можно будет провести, если трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

8 июня Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений. Он будет проходить в несколько шагов. С 9 июня в городе отменили домашний режим, график прогулок и пропуска. Приступили к работе ряд предприятий сферы услуг, в том числе парикмахерские и ветеринарные клиники. Сняли ограничения на оказание услуг каршеринга.