Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.

«О защитных мерах не нужно забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять. Но представьте себе, когда в поезде метро половина в масках, а половина — без. <…> Так не должно быть, либо мы их все выполняем, либо надо все отменять, все ограничения. Мы и не отменяем, и считаем, что они необходимы ближайшие недели, а может быть, и месяцы».

Сергей Собянин

Строгие ограничения, введенные в городе на фоне пандемии COVID-19, начали постепенно снимать с начала лета.

Так, 9 июня власти отменили режим пропусков и самоизоляции, открылись парикмахерские, салоны красоты, в полном объеме заработал каршеринг.

С 16 июня возобновили работу музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и ресторанов, стоматологические клиники возобновили плановый прием пациентов.

Неделю спустя заработали фитнес-клубы, бассейны, детские сады, залы ресторанов и кафе.

С 13 июля в столице вновь открылись парки, культурные центры, детские лагеря.

Кроме того, в Москве отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице. При этом средства защиты остаются обязательными при поездках на транспорте, походах в магазины и посещении общественных мест.