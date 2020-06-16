Раньше середины июля оставшиеся ограничения по коронавирусу в Москве не будут сняты. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания мегаполиса.

«Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — сказал Собянин.

Ранее во вторник в Москве открылись треть летних веранд кафе и ресторанов для посетителей, остальные завершают подготовку к работе.

16 июня в столице вступило в силу очередное послабление карантинных мер. Работу возобновили стоматологические клиники и компании, работающие в сфере недвижимости, бухгалтерского учета, лизинга, права, рекламы, консультирования по вопросам управления и исследований рынка.

11 июня Минздрав порекомендовал россиянам не пренебрегать мерами индивидуальной защиты в связи с постепенным снятием ограничений.