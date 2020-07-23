Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины», — сказал он.

Тем не менее, отметил мэр, инфекция пока не исчезла окончательно, и горожанам по-прежнему следует соблюдать определенные меры предосторожности.

Собянин подчеркнул, что медики готовы приступить к вакцинации населения, как только появится соответствующий препарат.

«Но, естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация. <…> Без вакцинации будет тяжело переживать последующие периоды, связанные с обострениями сезонных заболеваний», — объяснил он.

С начала прошлой недели в Москве возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Также открылись детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства. Кроме того, в российской столице уже отменили обязательное ношение масок и перчаток на улице. Следующий этап послаблений намечен на 1 августа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.