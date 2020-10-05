Журналистка Ксения Собчак сравнила телеведущего Владимира Соловьева с «не очень успешным школьником». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Рамблер», ранее Соловьев обратил внимание, что немецкий журнал Der Spiegel назвал оппозиционера Алексея Навального «oppositionsführer».

«Оппозишенфюрер! С этих пор называть только так», — написал Соловьев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Реакция, как у не очень успешного школьника, увидел смешное слово и давай пальчиком тыкать», — так ответила Соловьеву Собчак.

Он отметила, что «führer» в переводе с немецкого означает «лидер», и «никакой привязки к фашизму тут нет».