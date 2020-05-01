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Ксения Собчак не смогла остаться в стороне от конфликта между официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и оппозиционером Алексеем Навальным. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» телеведущая сама вызвала дипломата на дебаты.

«Трус ты, Навальный, конченый»

Ранее, как сообщал «Рамблер», Мария Захарова вызвала Навального на дебаты в онлайн-режиме. Оппозиционер согласился. Однако в последний момент официальный представитель МИД отказалась от мероприятия, отметив, что ее ограничили в темах. При этом Захарова назвала Навального «конченым трусом».

«Тема ограничена? Это что вообще?» — выразила недоумение Собчак (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Она отметила, что готова на дебаты с Захаровой «на любых условиях». Собчак назвала представителя МИД «пропагандистом», а международную политику РФ — «возмутительной». Журналистка также предположила, что Захаровой просто запретили вести дебаты с людьми с противоположными взглядами.

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