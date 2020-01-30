Телеведущая Ксения Собчак опровергла данные о том, что ее сняли с рейса перед вылетом из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург. Об этом она рассказала в комментарии «Известиям» в четверг, 30 января.

По словам Собчак, она сама покинула самолет, потому что вылет задержался на полтора часа.

«У меня была встреча в Питере в определенное время. Я привыкла, что самолеты по направлению летают без задержек на 1,5 часа. Полет час десять, а задержка — полтора. Для меня это немыслимая ситуация. Нельзя же заставить человека насильно лететь. Я просто попросила, чтобы меня выпустили», — заявила телеведущая.

В авиакомпании «Россия» подтвердили, что вылет рейса был задержан, отметив при этом, что решение Собчак покинуть судно увеличило время задержки.

«Рейс был задержан, в том числе в связи с добровольным отказом одного из пассажиров от полета. В соответствии с процедурами авиационной безопасности, при отстранении пассажира от полета производится осмотр его места сотрудниками службы авиационной безопасности и сотрудниками полиции», — говорится в пресс-релизе компании, поступившем «Известиям».

Ранее в этот же день сообщалось, что Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Отмечалось, что телеведущая отказалась пристегивать ремни безопасности во время стоянки самолета.