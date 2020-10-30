Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале отреагировала на публикацию чемпиона UFC, бойца Хабиба Нурмагомедова, в которой он оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона.

«Рамблер» писал, что ранее во Франции чеченец обезглавил учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен защищать свободу слова в стране, не откажется от карикатур и объявляет войну «исламским сепаратистам».

В свою очередь Нурмагомедов опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию Макрона с отпечатком от ботинка на лице, назвал его «тварью» и заявил, что богу следует обезобразить его лицо и лица всех его последователей.

По мнению Собчак, «грустно», когда кумир многих людей, в том числе и детей, «высказывает свои мысли вот таким способом».

«А ведь кто-то может счесть это сигналом к покушению и насилию. Готов, Хабиб, нести за это ответственность? (« — поинтересовалась она.

Ранее российские бойцы ММА Зелим Имадаев и Альберт Дураев на своих страницах в Instagram поддержали 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, который расправился с Самюэлем Пати. Первый назвал убийцу своим героем, а второй отметил, что во Франции «свобода слова потеряло свое начало».