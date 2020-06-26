На заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова) приехала телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ.

При этом сам нарушивший указ правящего архиерея и запрет на священнослужение схиигумен на заседание не прибыл.

Как отмечается, Собчак планирует сделать про схиигумена Сергия фильм.

Ранее стало известно, что запрещенный в служении схиигумен Сергий (Сергей Романов) взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Сергий не раз выступал против закрытия церквей на фоне пандемии коронавируса, называл инфекцию мифом и вел службы, несмотря на запреты епархии.