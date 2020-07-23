Ксения Собчак обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Поповой с заявлением о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском женском монастыре. Открытое обращение опубликовано в телеграм-канале Собчак «Кровавая барыня».

Собчак выпустила фильм-разоблачение про отца Сергия

Как сообщал «Рамблер», в июне Ксения Собчак ездила в захваченный опальным схиигуменом Сергием (Романовым) Среднеуральский монастырь для съемок фильма о ситуации в обители.

«В ходе сбора материалов для данного фильма от многих, у кого мы брали интервью, нам стало известно об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре», — говорится в обращении.

По словам Собчак, съемочная группа получила свидетельства избиений и истязаний детей, вовлечения в употребление наркотиков и других преступлений.

Собак призвала провести проверки по указанным фактам, помочь находящимся в монастыре детям и привлечь виновных к ответственности.

Под обращением также подписался режиссер Сергей Ерженков, работавший над фильмом вместе с Собчак.