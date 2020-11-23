Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в катастрофе рейса MH17 виновна Россия, но Украина тоже должна была закрыть небо «на всякий случай». Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак.

Собчак попросила Богдана назвать версию крушения, которая кажется ему наиболее правдоподобной.

«Какая может быть версия? Завезли с территории России «Бук», пульнули во что-то, что летело, и все», — подчеркнул он.

Затем Собчак поинтересовалась, могли ли отдать такой приказ намеренно.

«Я не думаю, что был приказ сбить пассажирский самолет. Я думаю, что Путин *** [был в шоке — прим.ред.]. Но виновата ли Россия в этом? Да тысячу процентов виновата, зачем было этим сумасшедшим, обезьянам, давать такое оружие? Дайте им атомную бомбу — они напьются и по вам же лупанут», — отметил он.

Собчак также спросила, есть ли в трагедии и часть вины Украины, не закрывшей небо.

«Не знаю, почему они небо не закрыли. Там есть какое-то объяснение, я не знаю этого объяснения. Наверное, надо было на всякий случай закрыть», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.

В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам — Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову — и гражданину Украины Леониду Харченко.

В Минобороны РФ утверждают, что «Буки» из России никогда не переправлялись на Украину. Фотографии «Бука» в Донбассе, показанные JIT, в ведомстве назвали отфотошопленными. Российские военные заявили, что самолет был сбит принадлежащей Украине ракетой, которую произвели в Долгопрудном и в конце 1986 года передали в войсковую часть 20152 в Прикарпатье.