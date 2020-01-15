Ксения Собчак назвала выдвижение Михаила Мишустина на пост премьер-министра России «очень положительным» явление.

«Мишустин близок с Грефом и вообще не из «силового блока», — пояснила она в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

Собчак также усомнилась, что согласие Мишустина на должность было получено «внезапно».

Ранее в среду после послания президента Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в отставку. Позже Владимир Путин предложил на пост премьер-министра кандидатуру Михала Мишустина, который в настоящее время возглавляет Федеральную налоговую службу РФ.

Видео дня. Несовершеннолетняя внучка Ельцина выходит замуж