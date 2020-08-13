Телеведущая Ксения Собчак назвала ошибку президента Белоруссии Александра Лукашенко. В посте в Instagram она отметила, что выбранный им способ подавления протестов в стране делает очевидным то, что его не поддерживают сограждане.

«Есть приказы, которые может отдать цепляющийся за власть человек, но выполнять их преступно», — написала Собчак. По ее мнению, даже если «садистскими методами и всеми этими избиениями» удастся остановить протесты, все, в том числе и сам Лукашенко, будут знать, что его власть держится «только на страхе, а не на выборе людей».

«Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уйти и понять, что сменяемость власти — единственный мирный путь развития», — добавила Собчак. Ведущая считает, что обмануть время и историю ни у кого не получится.

По всей Белоруссии уже несколько дней проходят массовые протесты. Их участники требуют отставки президента Лукашенко и проведения новых, честных выборов главы государства. По официальным данным ЦИК, во время голосования 9 августа Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

Протестующих разгоняют с помощью резиновых пуль, светошумовых гранат, слезоточивого газа, водометов и дубинок. Задержаны несколько тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. Официально подтверждена смерть одного демонстранта. По версии властей, у него в руках взорвалось самодельное устройство, которое он хотел бросить в силовиков. Позже стало известно о смерти 25-летнего жителя Гомеля после задержания.